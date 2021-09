Kate Middleton brilla d’oro al red carpet dell’ultimo film di James Bond

(Di mercoledì 29 settembre 2021) È già un successo il ritorno dei royals sul red. Alla premiere di No Time to Die, ultimodi, erano presenti ben due coppie reali.e il principe William si sono uniti al principe Carlo e a Camilla, come ospiti d’onore alla prima mondialecon protagonista Daniel Craig. La sfilata sul tappeto rosso è stata degna delle star hollywoodiane e a rubare a tutti la scena è stata la scintillante. Il reddella Famiglia Reale alla premiere di No Time to Die No Time to Die ha segnato il 25esimodi. Non potevano mancare i membri della Famiglia Reale, che già nei giorni scorsi hanno mostrato sui social ...

La Duchessa di Cambridge ha calcato il red carpet con un abito in oro, confezionato da Jenny Packham. Obiettivi puntati su Catherinein occasione della premi re mondiale di No Time To ...Tra gli ospiti anche i reali d'Inghilterra - il principe Carlo insieme a Camilla e il figlio William con- Jason Momoa, Phoebe Waller - Bridge e Judi Dench. NO TIME TO DIE, GLI SCATTI ...Kate Middleton look: ha rubato la scena al cast del film e agli altri reali. La duchessa ha stupito con un outfit degno delle migliori star di ...Dopo una lunga assenza dai red carpet Kate Middleton è tornata a distinguersi per il suo elegante look alla premier di No Time to die.