Juventus, Szczesny: «Sofferto senza concedere occasioni. Questo è il nostro spirito» (Di giovedì 30 settembre 2021) Szczesny ha parlato del successo della Juventus sul Chelsea. Le dichiarazioni del numero uno polacco nel post partita Wojciech Szczesny parla a Juventus TV dopo Juve Chelsea. Ecco il commento del portiere polacco. SOFFERENZA – «All’inizio abbiamo Sofferto, ma sapendo soffrire, senza concedere occasioni. Sono i campioni d’Europa, è stata una bella vittoria di spirito, di carattere». GUSTO DI DIFENDERE – «Differenza? Anche il gusto di difendere. Dopo il gol ci siamo abbassati, ma siamo stati molto ordinati e uniti. E abbiamo portato a casa il risultato». CONSAPEVOLEZZA – «Lo spirito che si è visto oggi non l’abbiamo visto nell’inizio della stagione. Tante volte abbiamo commesso errori molti semplici, io per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)ha parlato del successo dellasul Chelsea. Le dichiarazioni del numero uno polacco nel post partita Wojciechparla aTV dopo Juve Chelsea. Ecco il commento del portiere polacco. SOFFERENZA – «All’inizio abbiamo, ma sapendo soffrire,. Sono i campioni d’Europa, è stata una bella vittoria di, di carattere». GUSTO DI DIFENDERE – «Differenza? Anche il gusto di difendere. Dopo il gol ci siamo abbassati, ma siamo stati molto ordinati e uniti. E abbiamo portato a casa il risultato». CONSAPEVOLEZZA – «Loche si è visto oggi non l’abbiamo visto nell’inizio della stagione. Tante volte abbiamo commesso errori molti semplici, io per ...

