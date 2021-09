Juventus, svelato il nuovo dispetto di Ceferin ad Agnelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rapporti inesistenti tra Ceferin ed Agnelli. Il presidente della Juventus non invitato alla cena di gala della Nations League. Rapporti freddi, gelidi. Anzi, inesistenti. Dopo il primo annuncio ufficiale riguardante la nascita della Superlega, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha sempre avuto parole dure nei confronti del numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Prima migliore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rapporti inesistenti traed. Il presidente dellanon invitato alla cena di gala della Nations League. Rapporti freddi, gelidi. Anzi, inesistenti. Dopo il primo annuncio ufficiale riguardante la nascita della Superlega, il presidente dell’Uefa Aleksanderha sempre avuto parole dure nei confronti del numero uno dellaAndrea. Prima migliore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

