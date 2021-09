Juventus si pensa alle cessioni | un centrocampista verso l’addio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Weston McKennie è nelle lista dei giocatori che lavorrebbe cedere anche in vista del mercato di gennaio. I bianconeri avrebbero già avviato una trattativa con il West Ham in vista del prossimo mercato. Il club londinese ha messo in cima alla lista dei desideri proprio il calciatore statunitense e sarebbero pronti ad andare incontro alla richieste economiche dellache si aggirerebbero intorno ai 20 milioni. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.