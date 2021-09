Juventus, McKennie in partenza: destinazione Londra (Di mercoledì 29 settembre 2021) McKennie in vendita Weston McKennie sembrava poter essere una pedina fondamentale per il centrocampo di Allegri durante la preparazione estiva, tanto che Allegri gli disse, durante una partita amichevole, che avrebbe dovuto fare almeno dieci gol in stagione. Invece, più il tempo passa, più lontano da Torino sembra essere il futuro del texano. Già durante la scorsa sessione di mercato, la Juventus era stata contattata da diversi club, soprattutto inglesi come Arsenal e Tottenham, ma anche il Bayern Monaco aveva palesato interesse per il giocatore. Ora invece, la sua destinazione sembra essere Londra, ma sponda Hammers. West Ham-Juventus, ci sono i primi contatti Weston McKennie, centrocampista JuventusCome riporta il tabloid britannico ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)in vendita Westonsembrava poter essere una pedina fondamentale per il centrocampo di Allegri durante la preparazione estiva, tanto che Allegri gli disse, durante una partita amichevole, che avrebbe dovuto fare almeno dieci gol in stagione. Invece, più il tempo passa, più lontano da Torino sembra essere il futuro del texano. Già durante la scorsa sessione di mercato, laera stata contattata da diversi club, soprattutto inglesi come Arsenal e Tottenham, ma anche il Bayern Monaco aveva palesato interesse per il giocatore. Ora invece, la suasembra essere, ma sponda Hammers. West Ham-, ci sono i primi contatti Weston, centrocampistaCome riporta il tabloid britannico ...

MarcelloChirico : #Allegri ha chiesto, per gennaio, 2 rinforzi a centrocampo. Per poterlo accontentare, la #Juventus vorrebbe cedere… - mavheit : @Valerio000j Suarez è stato salvato, alla Juventus 2021 un talento come il suo era sprecato. Comunque fa ridere per… - TravaAjg : I vari #McKennie #Bentancur #Rabiot schifati aggratis. JTwitter come sempre si fa riconoscere #SuperLeague #Superlega #Juventus #JuveChelsea - cuorejuventiino : @_grazy87 Si ma a livello di giocatori secondo te la Juventus del 2019 era peggio di questa? Con ramsey rabiot McKe… - JuventusUn : ?? UFFICIALE: è rottura | #Mou lo manda alla #Juventus! IL COLPO? -

