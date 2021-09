Juventus, De Ligt: «Grande partita, questo è il nostro DNA» (Di mercoledì 29 settembre 2021) De Ligt analizza il successo bianconero a Juventus TV dopo Juve Chelsea. Ecco le parole del difensore olandese Anche de Ligt ha parlato ai microfoni di Juventus TV al termine di Juve Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo fatto una grandissima partita. Tutta la squadra ha giocato bene, i tre punti sono molto buoni». LUKAKU – «Ho giocato molto stretto su di lui, non lasciandogli spazio. La cosa più importante è stata la Grande partita della nostra squadra». STRISCIA POSITIVA – «Abbiamo vinto le ultime tre partite, bisogna continuare così. Sabato abbiamo il Torino, una partita sempre difficile per noi. Dobbiamo recuperare per il derby». DIFFERENZA COL CHELSEA – «La nostra determinazione. Abbiamo giocato molto duro, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Deanalizza il successo bianconero aTV dopo Juve Chelsea. Ecco le parole del difensore olandese Anche deha parlato ai microfoni diTV al termine di Juve Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo fatto una grandissima. Tutta la squadra ha giocato bene, i tre punti sono molto buoni». LUKAKU – «Ho giocato molto stretto su di lui, non lasciandogli spazio. La cosa più importante è stata ladella nostra squadra». STRISCIA POSITIVA – «Abbiamo vinto le ultime tre partite, bisogna continuare così. Sabato abbiamo il Torino, unasempre difficile per noi. Dobbiamo recuperare per il derby». DIFFERENZA COL CHELSEA – «La nostra determinazione. Abbiamo giocato molto duro, ...

