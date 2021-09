Juventus-Chelsea, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Juventus-Chelsea, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. I bianconeri, reduci da due vittorie di fila in campionato, ambiscono a vincere anche in coppa ma al cospetto dei campioni d’Europa in carica non sarà affatto facile. Fischio d’inizio all’Allianz Stadium mercoledì 29 settembre alle ore 21. Juventus-Chelsea sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ile isudi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. I bianconeri, reduci da due vittorie di fila in campionato, ambiscono a vincere anche in coppa ma al cospetto dei campioni d’Europa in carica non sarà affatto facile. Fischio d’inizio all’Allianz Stadium mercoledì 29 settembre alle ore 21.sarà visibile sucon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace.

