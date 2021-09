Juventus-Chelsea, problemi tecnici su Amazon Prime: luminosità bassa, la partita si vede male (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo Dazn e Infinity, i problemi tecnici per le partite di calcio coinvolgono ora l’altro operatore streaming, vale a dire Amazon Prime Video. Nessun blocco o divieto d’accesso, ma durante la diretta di Juventus-Chelsea di Champions League, tantissimi utenti hanno segnalato che la luminosità è troppo bassa e che di tanto in tanto ci sono alcuni problemi audio. Prontamente arriva la risposta su Twitter dell’azienda: “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo Dazn e Infinity, iper le partite di calcio coinvolgono ora l’altro operatore streaming, vale a direVideo. Nessun blocco o divieto d’accesso, ma durante la diretta didi Champions League, tantissimi utenti hanno segnalato che laè troppoe che di tanto in tanto ci sono alcuniaudio. Prontamente arriva la risposta su Twitter dell’azienda: “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente”. SportFace.

