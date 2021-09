Juventus-Chelsea, Piccinini si scusa per i problemi tecnici di Prime Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso del match tra Juventus e Chelsea, valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, gli utenti di Amazon Prime Video hanno riscontrato diversi problemi nella visione a causa di immagini non chiarissime e nitide. Sul caso è intervenuto anche il telecronista Sandro Piccinini, scusandosi con tutti i telespettatori: “Chiedo scusa a nome di Prime Video per i problemi tecnici riscontrati da alcuni utenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso del match tra, valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, gli utenti di Amazonhanno riscontrato diversinella visione a causa di immagini non chiarissime e nitide. Sul caso è intervenuto anche il telecronista Sandrondosi con tutti i telespettatori: “Chiedoa nome diper iriscontrati da alcuni utenti”. SportFace.

