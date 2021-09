Juventus-Chelsea oggi | Champions League | orari | tv | canali | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021): i bianconeri sfidano, nella seconda giornata del Gruppo H, i campioni d’Europa in carica, in una partita che si preannuncia incandenscente. Chi la spunterà all’Allianz Stadium? Gli uomini di Max Allegri, in lenta ripresa dopo un inizio di stagione difficile, o quelli di Thomas Tuchel, che quest’anno puntano a vincere tutto il possibile? La risposta all’unico giudice supremo in questione: il campo. Il match si svolgerà, Mercoledì 29 settembre 2021, a partire dalle ore 21.00, presso l’Allianz Stadium di Torino, e sarà trasmesso in diretta esclusivada Amazon Prime Video.2021-2022 Mercoledì 29 settembre 2021 Ore 21.00Diretta: Amazon Prime ...