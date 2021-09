Juventus-Chelsea, nuovo record per Bonucci! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il big match di questa sera valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, Leonardo Bonucci taglia un traguardo importante. Bonucci Juventus presenze Giocare questa sera contro i Blues gli permette di raggiungere le 450 presenze in maglia bianconera. Entra quindi di diritto nella calssifica all time dei giocatori con più presenze con La Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: C’è stato un incontro: la rivelazione di Insigne sul suo futuro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il big match di questa sera valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, Leonardo Bonucci taglia un traguardo importante. Bonuccipresenze Giocare questa sera contro i Blues gli permette di raggiungere le 450 presenze in maglia bianconera. Entra quindi di diritto nella calssifica all time dei giocatori con più presenze con La Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: C’è stato un incontro: la rivelazione di Insigne sul suo futuro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

