Juventus-Chelsea | le probabili formazioni | emergenza per i bianconeri | Tuchel senza Kanté

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laè pronta a tornare in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, iimpegnati nella sfida contro il. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria contro il Malmoe, l’intenzione è quella di confermarsi e conquistare un risultato positivo. La Vecchia Signora ha iniziato la rimonta anche in campionato, nelle ultime partite sono arrivate due vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria. Il club bianconero deve fare i conti con assenze pesanti, soprattutto in attacco. Dybala e Morata sono reduci da un infortunio e non sono a disposizione per la sfida di Champions League. Nel ruolo di terzino spazio a Danilo, sulla sinistra Alex Sandro. La coppia di centrali sarà formata da Bonucci e Chiellini. A centrocampo Bentancur e Locatelli, a completare il reparto Cuadrado e ...

Meno di tre mesi dopo, è ancora Italia - Inghilterra . Dall' Europeo alla Champions League , dalla finale di Wembley che ha incoronato l' Italia di Roberto Mancini a, sfida non paragonabile per importanza a quella dello scorso 11 luglio, ma comunque significativa per gli equilibri del gruppo H della Champions League 2021 - 2022 , che sembra uno ...Alle 18,45 prende il via la seconda sessione di Champions League con il match Atalanta - Young Boys. La sfida più attesa è però, gruppo H. I bianconeri affronteranno i campioni d'Europa in formazione rimaneggiata, soprattutto in attacco, per le assenze di Morata e Dybala . Spazio dunque a Kean , che risente ...Il 29 settembre 2021 sia il match dell'Atalanta sia quello della Juventus saranno visibili solo su Sky; la sfida dei nerazzurri anche su Mediaset Infinity ...A poche ore dalla partita contro il Chelsea in Champions League il difensore e l'attaccante campioni d'Europa con l'Italia svelano retroscena sulla propria carriera.