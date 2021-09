Juventus-Chelsea, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 29 settembre 2021) Notte di gala all’Allianz Stadium, che stende il tappeto rosso a Juventus-Chelsea: tante assenze e una pazza idea di Allegri La Juventus ritrova i campioni d’Europa, proprio come nel lontano 2012/2013, quando i bianconeri fecero ritorno in Champions League affrontando il Chelsea, poi eliminato dal girone e retrocesso in Europa League. Ora le cose sono cambiate, la Vecchia Signora è alla sua decima partecipazione consecutiva nella competizione, mentre i Blues sono ancora più forti della precedente edizione. QUI Juventus – “Ancora non ho deciso la formazione, però mi è venuta in mente una pazza idea” – queste le parole di Allegri, che potrebbero trasformarsi in Bernardeschi falso nove, con Chiesa da una parte e Cuadrado dall’altra. Modulo che potrebbe variare tra 4-4-2 e 4-3-3. Il ballottaggio è ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Notte di gala all’Allianz Stadium, che stende il tappeto rosso a: tante assenze e una pazza idea di Allegri Laritrova i campioni d’Europa, proprio come nel lontano 2012/2013, quando i bianconeri fecero ritorno in Champions League affrontando il, poi eliminato dal girone e retrocesso in Europa League. Ora le cose sono cambiate, la Vecchia Signora è alla sua decima partecipazione consecutiva nella competizione, mentre i Blues sono ancora più forti della precedente edizione. QUI– “Ancora non ho deciso la formazione, però mi è venuta in mente una pazza idea” – queste le parole di Allegri, che potrebbero trasformarsi in Bernardeschi falso nove, con Chiesa da una parte e Cuadrado dall’altra. Modulo che potrebbe variare tra 4-4-2 e 4-3-3. Il ballottaggio è ...

