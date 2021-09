Juventus-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Juventus-Chelsea, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Kean, Rugani, Kulusevski. All. Allegri. Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Niguez Esclapez, Barkley, Hudson-Odoi, Chilwell, Sarr. All. Tuchel. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League:(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Kean, Rugani, Kulusevski. All. Allegri.(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Niguez Esclapez, Barkley, Hudson-Odoi, Chilwell, Sarr. All. Tuchel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

