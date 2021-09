Juventus-Chelsea, le formazioni UFFICIALI: Bernardeschi “falso nueve”, out Kean (Di mercoledì 29 settembre 2021) La formazione della Juventus Questa sera la Juve di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, tra gli altri, di due pedine fondamentali dell’attacco bianconero: Dybala e Morata. Per compensare le assenze il tecnico ha deciso di schierare il tridente inedito Cuadrado-Bernardeschi-Chiesa, scegliendo quindi di escludere Moise Kean. Ecco la formazione: Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Kean, Rugani, Kulusevski. La formazione del Chelsea Romelu Lukaku, giocatore del ChelseaAnche tra le fila del Chelsea non sono presenti per il match contro i bianconeri ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) La formazione dellaQuesta sera la Juve di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, tra gli altri, di due pedine fondamentali dell’attacco bianconero: Dybala e Morata. Per compensare le assenze il tecnico ha deciso di schierare il tridente inedito Cuadrado--Chiesa, scegliendo quindi di escludere Moise. Ecco la formazione:(4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado,, Chiesa. All. Allegri A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie,, Rugani, Kulusevski. La formazione delRomelu Lukaku, giocatore delAnche tra le fila delnon sono presenti per il match contro i bianconeri ...

