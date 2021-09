Juventus-Chelsea | le due squadre si inginocchiano contro il razzismo

(Di mercoledì 29 settembre 2021)siprima del calcio d’inizio del match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Si rinnova così il consueto gesto che viene effettuato sempre dalleinglesi e che le avversarie, in questo caso i bianconeri, in segno di rispetto emulano unendosi al messaggioile in favore del movimento del Black Lives Matter. SportFace.

Commenta per primo All'Allianz Stadium di Torino andrà in scena questa sera il big match di Champions League fra, ecco alcune curiosità e statistiche. Álvaro Morata - che ha segnato 24 gol in 72 presenze con ilin tutte le competizioni - ha messo a referto tre gol in quattro presenze ...Youth League Intanto nel pomeriggio laha superato 3 - 1 ilnella seconda giornata di Youth League. Soule sblocca il risultato al 27', Mulazzi raddoppia nel recupero del primo tempo. ...L’ultima volta era il 20 ottobre 2012, gara della fase a gironi di Champions League come questa sera. LEGGI ANCHE –> TIM, battuto qualsiasi record: grosso beneficio per i clienti. Juventus-Chelsea, do ...Massimiliano Allegri sorprende tutti: in Juventus Chelsea, per ovviare alle assenze, sceglie Bernardeschi e gli affida un ruolo inedito.