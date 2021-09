Juventus-Chelsea | lampo di Chiesa | gol del vantaggio dei bianconeri VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laè in campo per la partita di Champions League contro il, si sta giocando la seconda giornata della fase a gironi. Già il primo tempo regala emozioni, occasione pered il pallone esce di pochissimo. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0. L’inizio di ripresa è strepitoso per la squadra di Massimiliano Allegri. Assist perfetto di Bernardeschi, l’inserimento diè da grande calciatore, il tiro sotto la traversa è ancora più bello.incon undel calciatore più forte. Live Streaming Federicoscores for1-0 #UCL pic.twitter.com/IKdtsxwUhH — don kang kaos© (@doncorleone 78) September 29, 2021 L'articolo, ...

Dopo la miriade di contrattempi con lo streaming di Dazn, stasera è il turno di Amazon Prime Video che sta trasmettendo la gara di Champions League tra. In questo caso il problema ...SEGUI LA DIRETTA DI, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 ...Nel corso del match tra Juventus e Chelsea, valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, gli utenti di Amazon Prime Video hanno riscontrato diversi problemi nella visione a causa di ...Test tanto importante quanto proibitivo per la Vecchia Signora che in casa ospita i vincitori dell'ultma edizione della ex Coppa Campioni con un Lukaku in più pronto a sfidare nuovamente Bonucci e de ...