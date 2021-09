Juventus-Chelsea | febbre da Champions | l’Allianz Stadium è sold out

(Di mercoledì 29 settembre 2021) È in arrivo questa sera una grande notte diLeague al, che sarà teatro di una sfida in grado di regalare emozioni e importante per le ambizioni di entrambe le squadre che puntano a proseguire il più a lungo possibile il percorso nella massima competizione europea:. Entrambe le squadre sono uscite vittoriose L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chelsea

Vittoria meritata dellae prima posizione nel girone H, con ilin seconda posizione. YOUTH LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHELasi accinge a sfidare questa sera ilnel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita di grande fascino per i bianconeri di Allegri, che si ...Juventus-Chelsea è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a Torino: ecco dove vederla in tv e in streaming. Juventus-Chelsea è la partita in programma stasera alle 21 ...In Premier League, invece, l’ex interista e compagni sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con il Manchester City. Chelsea favorito dagli analisti di BetFlag che propongono il 2 a 2.22, l’ ...