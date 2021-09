Juventus-Chelsea, Evra ritrova Nedved e Allegri (Di mercoledì 29 settembre 2021) A vedere la Juventus trionfare contro il Chelsea di Tuchel c’è anche una vecchia conoscenza dei bianconeri: Patrice Evra, all’Allianz Stadium come commentatore per Amazon Prime Video. “La Champions non deve diventare un’ossessione, ma deve esserci la volontà di fare bene”, aveva detto Pavel Nedved prima del big match contro i Blues. È arrivato proprio nel prepartita l’abbraccio tra il vicepresidente della Juventus ed Evra, che ha incontrato anche Andrea Agnelli. Commentando poi la gara, Evra ha utilizzato spesso il “noi” per parlare della vecchia signora: nonostante l’addio al team italiano nel 2017, si percepisce ancora l’affetto del francese per la Juventus. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) A vedere latrionfare contro ildi Tuchel c’è anche una vecchia conoscenza dei bianconeri: Patrice, all’Allianz Stadium come commentatore per Amazon Prime Video. “La Champions non deve diventare un’ossessione, ma deve esserci la volontà di fare bene”, aveva detto Pavelprima del big match contro i Blues. È arrivato proprio nel prepartita l’abbraccio tra il vicepresidente dellaed, che ha incontrato anche Andrea Agnelli. Commentando poi la gara,ha utilizzato spesso il “noi” per parlare della vecchia signora: nonostante l’addio al team italiano nel 2017, si percepisce ancora l’affetto del francese per la. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

