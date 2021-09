Juventus- Chelsea: ecco le formazioni ufficiali! Allegri sorprende tutti (Di mercoledì 29 settembre 2021) In vista della supersfida di Champions League con il Chelsea, Allegri dovrà fare a meno dei due attaccanti titolari. Senza Dybala e Morata, il mister livornese ha studiato un nuovo sistema per la squadra bianconera. Juve Chelsea formazioniformazioni UFFICIALI:Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. Chelsea( 3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. LEGGI ANCHE: La Juventus ci prova per un calciatore dell’Inter! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) In vista della supersfida di Champions League con ildovrà fare a meno dei due attaccanti titolari. Senza Dybala e Morata, il mister livornese ha studiato un nuovo sistema per la squadra bianconera. JuveUFFICIALI:(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa.( 3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. LEGGI ANCHE: Laci prova per un calciatore dell’Inter! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - assilemamore : RT @bhoashley: io he tifo sia Chelsea sia Juventus #JuventusChelsea - faustomamberti : RT @Bresingarr: Bernardeschi al calcio d’inizio di Juventus-Chelsea -