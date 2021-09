Juventus-Chelsea è 0-0 all’intervallo | Chiesa vicino al gol dopo una bella azione personale

Advertising

juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - JephOjn : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUUUT DE CHIESA !!! JUVENTUS ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - fatimabedier : RT @ForzaJuveEN: GOAL CHIESAAAAAA JUVENTUS | 1-0 | CHELSEA -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chelsea

, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 20 ...Champions League, la formazione ufficiale(4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All. ...Test tanto importante quanto proibitivo per la Vecchia Signora che in casa ospita i vincitori dell'ultma edizione della ex Coppa Campioni con un Lukaku in più pronto a sfidare nuovamente Bonucci e de ...Termina sullo 0-0 il primo tempo di Juventus-Chelsea: la squadra di Allegri concede poco e si rende pericolosa in ripartenza, ma non riesce a sbloccare il risultato ...