Juventus – Chelsea: come vedere la partita di Champions League su tv e internet (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Foto: Amazon)Ritorna il grande calcio della Champions League 2021/22 con la partita in esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video di oggi 29 settembre 2021 tra Juventus e Chelsea. I bianconeri affrontano i campioni in carica in una sfida decisiva per la leadership del girone H dato che entrambe le squadre sono a tre punti. come seguire l’incontro su tv, smartphone, computer o console? L’appuntamento per Juventus vs Chelsea parte con il primo collegamento dalle ore 19.30 per l’avvicinamento al fischio di inizio che sarà dato alle ore 21, poi seguito dagli highlights. Per seguire in diretta e ad alta qualità il match basterà collegarsi a Amazon Prime Video oppure lanciare l’applicazione Prime Video dal proprio dispositivo come ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Foto: Amazon)Ritorna il grande calcio della2021/22 con lain esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video di oggi 29 settembre 2021 tra. I bianconeri affrontano i campioni in carica in una sfida decisiva per la leadership del girone H dato che entrambe le squadre sono a tre punti.seguire l’incontro su tv, smartphone, computer o console? L’appuntamento pervsparte con il primo collegamento dalle ore 19.30 per l’avvicinamento al fischio di inizio che sarà dato alle ore 21, poi seguito dagli highlights. Per seguire in diretta e ad alta qualità il match basterà collegarsi a Amazon Prime Video oppure lanciare l’applicazione Prime Video dal proprio dispositivo...

Advertising

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - MOSCAELIODORO : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… - sportli26181512 : Juventus-Chelsea alle 21. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming: Juventus-Chelsea: Sky, Mediaset o Amazo… -