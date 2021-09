Juventus-Chelsea, Chiesa: “Abbiamo mostrato lo spirito che ci chiede il mister” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Man of the match” grazie al gol decisivo e ad alcune giocate di pura classe, Federico Chiesa anche oggi è stato determinate per la vittoria della sua Juventus, contro una squadra temibile come il Chelsea, fresco vincitore della Champions League. Anche se i bianconeri hanno disputato una gara prettamente difensiva, le sue ripartenze hanno fatto molto male alla retroguardia dei Blues. Il nazionale azzurro, intervistato dai giornalisti di Amazon Prime, si è espresso così: LA PARTITA – “È stata una partita sofferta perché il Chelsea ci ha messo lì e sono stati bravissimi nel mantenere il possesso del pallone, però noi Abbiamo mostrato lo spirito Juve, quello che ci chiede il mister. Siamo partiti con un modulo, ma poi ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) “Man of the match” grazie al gol decisivo e ad alcune giocate di pura classe, Federicoanche oggi è stato determinate per la vittoria della sua, contro una squadra temibile come il, fresco vincitore della Champions League. Anche se i bianconeri hanno disputato una gara prettamente difensiva, le sue ripartenze hanno fatto molto male alla retroguardia dei Blues. Il nazionale azzurro, intervistato dai giornalisti di Amazon Prime, si è espresso così: LA PARTITA – “È stata una partita sofferta perché ilci ha messo lì e sono stati bravissimi nel mantenere il possesso del pallone, però noiloJuve, quello che ciil. Siamo partiti con un modulo, ma poi ...

