Juventus Chelsea, Chiellini in panchina a sorpresa: ecco perchè (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chiellini in panchina in Juventus Chelsea: il motivo della sua esclusione per il match di Champions League del numero 3 Giorgio Chiellini parte dalla panchina nella sfida tra Juventus e Chelsea. Massimiliano Allegri ha scelto Matthijs de Ligt al centro della difesa, con l'olandese preferito al capitano per fare coppia con Leonardo Bonucci. Nessuna motivazione di natura fisica, ma solamente una scelta tecnica ad accompagnare la decisione del tecnico livornese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

