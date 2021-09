Juventus-Chelsea (Champions League, 29 settembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, bianconeri senza Dybala e Morata, Kanté positivo al Covid (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rapporti di forza che sembrano già delineati nel gruppo H con Juve e Chelsea già in fuga grazie ai successi all’esordio contro Malmoe e Zenit. I bianconeri hanno approfittato della scarsa resistenza offerta dagli svedesi per segnare tre reti già nel primo tempo, gli inglesi hanno avuto bisogno di settanta minuti per piegare la resistenza InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rapporti di forza che sembrano già delineati nel gruppo H con Juve egià in fuga grazie ai successi all’esordio contro Malmoe e Zenit. Ihanno approfittato della scarsa resistenza offerta dagli svedesi per segnare tre reti già nel primo tempo, gli inglesi hanno avuto bisogno di settanta minuti per piegare la resistenza InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - AndreaAime11 : RT @JuventusTV: Qui ?? Allianz Stadium! Alle 19 parlano Mister Allegri e Capitan @chiellini LIVE ?? - Fantacalcio : Champions League, Juventus-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla in TV -