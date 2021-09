Juventus-Chelsea 1-0 | Locatelli | “Partita di cuore”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fuori dal campo di poche parole, ma sul terreno di gioco autore di una prestazione a tuttotondo, Manuelè sempre di più uomo chiave per la mediana della. Queste le sue parole ad Amazon Prime: LE SENSAZIONI DOPO UNA VITTORIA DEL GENERE – “In queste partite non c’è spazio per le emozioni. Siamo contenti. Dobbiamo andare sempre in campo per vincere e continuare così.” L’ARMA IN PIÙ – “Abbiamo rispettato i dettami del mister. Ci abbiamo messo, quel qualcosa in più. Loro sono una squadra forte e battendoli abbiamo dimostrato di esserlo anche noi.” L’ONDA LUNGA DELL’EUROPEO – “All’Europeo abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale, però ora penso alla Juve. C’è da pensare a questo. Dobbiamo continuare così. Anche Bernardeschi ha fatto una grande.” L'articolo proviene da ...