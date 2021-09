Juventus-Chelsea 1-0 | le pagelle | i bianconeri più forti di tutto | è la vittoria della svolta FOTO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Una prova incoraggiantenel match contro il, isono tornati ad altissimo livello. E’ andata in archivio la partitaseconda giornatafase a gironi di Champions League. Sorpresa di Allegri che si affida alla coppia d’attacco formata da Chiesa e Bernardeschi. L’avvio di partita è molto positivo per i, i Blues sono invece in grossa difficoltà. Il più pericoloso nel primo tempo è ancora Chiesa, ma il risultato non si sblocca. Inizio sprint nella ripresa, l’eroe dell’Italia all’Europeo supera Mendy su assist di Bernardeschi. Proprio l’ex Fiorentina si divora il gol del raddoppio. Il risultato non cambia più, finisce 1-0. E’ laper i ...

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un'altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!…

SEGUI LA DIRETTA DI, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 ...Diretta/(risultato 1 - 0) streaming video e tv: la sblocca Chiesa! SUSO CALCIA ALTO Il VAR controlla un contatto sospetto in area tra Diego Carlos e Lukebakio, ma alla fine non ...5: Il migliore in campo e autore del gol più importante della partita. Sempre presente in ogni azione: rincarna in tutto e per tutto cos’è la Juventus, fino alla fine.Vittoria dell’Atalanta nella seconda partita della sua avventura in Champions League. La Dea, inserita nel girone F, ha superato lo Young Boys per 1-0. A decidere una rete realizzata da Pessina al 23e ...