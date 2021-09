Juventus-Chelsea 1-0 | Evra show su Prime Video | lascia la postazione e va da Allegri durante l’intervista VIDEO

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - repubblica : Juventus-Chelsea 1-0, gol di Chiesa: i bianconeri si ritrovano [di Emanuele Gamba] - junews24com : Chiesa a JTV: «Stasera abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere Juve» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chelsea

Commenta per primo Man of the match della sfida contro ile autore del gol vittoria della, Federico Chiesa ha commentato così la gara di Champions League. GIUSTIZIA - 'Sicuramente è stata una prestazione sofferta. Ilci ha messo lì, ...La cronaca della partita Laparte a ritmo lento con ilpiù aggressivo. Il primo tiro della partita è di Lukaku con Szczesny che blocca agevolmente al 7'. Rabiot al 16' sbaglia in ...L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine della partita vinta per 1-0 dai suoi contro il Chelsea ...Approccio positivo al match da parte dei bianconeri, ma c’è un giocatore che finisce nel mirino delle violente critiche da parte dei tifosi per un errore imperdonabile. #JUVCHE #rabiot #UCL — Marco Ro ...