Juventus-Chelsea 1-0, Chiesa stende i Blues: pagelle e tabellino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora l’ex Viola decisivo per i bianconeri. Una grande prova della difesa di Allegri neutralizza Lukaku e compagni Juventus-Chelsea, pagelle e tabellino Juventus-Chelsea, pagelle e tabellino Juventus-Chelsea, pagelle e tabellino Juventus-Chelsea, pagelle e tabellino– La Juventus di Massimiliano Allegri vince con merito una partita molto difficile contro il Chelsea dei campioni d’Europa in carica. La squadra di Thomas Tuchel a Torino approccia molto bene alla partita, ma la difesa bianconera ha saputo mostrarsi più solida, neutralizzando Lukaku e compagni per tutti i novanta ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora l’ex Viola decisivo per i bianconeri. Una grande prova della difesa di Allegri neutralizza Lukaku e compagni– Ladi Massimiliano Allegri vince con merito una partita molto difficile contro ildei campioni d’Europa in carica. La squadra di Thomas Tuchel a Torino approccia molto bene alla partita, ma la difesa bianconera ha saputo mostrarsi più solida, neutralizzando Lukaku e compagni per tutti i novanta ...

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - incognitarvo : RT @ildocc: LA JUVENTUS HA BATTUTO I CAMPIONI D'EUROPA DEL CHELSEA - Agenzia_Ansa : Juventus batte Chelsea 1-0 con un gol di Chiesa in avvio di ripresa. Vittoria in extremis (gol di Ronaldo) del Manc… -