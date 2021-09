Juventus-Chelsea 1-0, Bonucci: “Questa serata ci sia da esempio” (Di giovedì 30 settembre 2021) Leonardo Bonucci, capitano di serata della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della vittoria bianconera in Champions League contro il Chelsea: “Stasera quel che abbiamo visto di diverso, per tutti i 95?, è stato l’atteggiamento. La voglia di soffrire, di non concedere nulla ai Campioni d’Europa. E’ l’atteggiamento che cercavamo da qualche partita, stasera ci siamo riusciti nella partita più difficile anche se la più facile da preparare come intensità. Questa deve essere l’esempio e non l’eccezione. Svolta della stagione? La vedo più come una lezione. E’ da qualche partita che cercavamo l’atteggiamento che c’era stato solo a singhiozzo. Deve essere la regola e non l’eccezione, l’essere squadra su ogni pallone. Le qualità ci sono, a volta tecnicamente sbagliamo troppo ma con ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Leonardo, capitano didella, ha parlato in conferenza stampa della vittoria bianconera in Champions League contro il: “Stasera quel che abbiamo visto di diverso, per tutti i 95?, è stato l’atteggiamento. La voglia di soffrire, di non concedere nulla ai Campioni d’Europa. E’ l’atteggiamento che cercavamo da qualche partita, stasera ci siamo riusciti nella partita più difficile anche se la più facile da preparare come intensità.deve essere l’e non l’eccezione. Svolta della stagione? La vedo più come una lezione. E’ da qualche partita che cercavamo l’atteggiamento che c’era stato solo a singhiozzo. Deve essere la regola e non l’eccezione, l’essere squadra su ogni pallone. Le qualità ci sono, a volta tecnicamente sbagliamo troppo ma con ...

juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - FioritaOfficina : RT @mirkonicolino: Patrice #Evra ha fatto un discorso alla squadra della #Juventus poco prima della partita con il #Chelsea. Direi che l'ev… - juvemyheart : RT @enzomarangio: 57 giorni di lavoro netto con una squadra che non era più squadra. Venduto e non sostituito uno come #Ronaldo. #Allegri h… -