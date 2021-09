Juventus-Chelsea 1-0 | Allegri | “Bel passo avanti per la qualificazione”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Visibilmente soddisfatto della prestazione dei suoi, al termine del match, Massimilianoha parlato ai microfoni di Amazon Prime: CRITICHE PRECOCI – “Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita contro i Campioni d’Europa, soprattutto in fase difensiva. C’è stata una fase in cui abbiamo fatto troppi errori tecnici in alcuni contropiedi, però abbiamo sofferto poco a parte un tiro di Lukaku e il colpo di testa alla fine. Due partite sei punti, non abbiamo subito gol e abbiamo fatto un altroinper la.”IPOTECATA – “Ipotecata no, però abbiamo fatto un belin.” L’IMPOSTAZIONE TATTICA – “Credevo che giocando con i tre dpotessimo avere dei vantaggi, invece, abbiamo avuto delle ...

Lo Zenit di San Pietroburgo, vittorioso per 4 - 0 contro il Malmoe, ha agganciato ilal secondo posto del girone H, dove e' in vetta la. Vince il Bayern Monaco, 5 - 0 contro la ...Poker dello Zenit al Malmoe Nel girone dellatutto facile per lo Zenit San Pietroburgo che travolge 4 - 0 il Malmoe, riscattando il ko incassato nella prima giornata contro il. I ...Gianfranco Zola, ex campione del Chelsea, ha commentato la vittoria della Juventus in diretta su Prime Video: "Manovra articolata e lenta, ha favorito la Juve nel modo in cui si è ...Nella prima pagina del Corriere dello Sport si parla anche del successo della Juventus col Chelsea: 'Allegri ha stravinto'.