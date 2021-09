Juventus-Chelsea | 0-0 all’intervallo | l’analisi del primo tempo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La prima frazione di gioco:ordinata e compatta Ilsi mostra fin da subito aggressivo, tenendo in mano il pallino del gioco e schiacciando lanella sua metà campo. I bianconeri, dal canto loro, non riescono a ripartire sbagliando tanto nelle fasi iniziali del contropiede. Col passare dei minuti la Juve cresce e ha anche delle buone occasioni con Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Adrien Rabiot. L’unica grande occasione per ilvede Romelu Lukaku tirare un po’ troppo centralmente e debolmente, da dentro l’area su uno schema sul calcio d’angolo. I migliori tra i bianconeri Chiesa è stato sicuramente il giocatore più brillante, attivo e pericoloso tra i bianconeri. Il centrocampista è cresciuto parecchio col passare dei minuti, tanto da non riuscire a essere marcato dalla ...

, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 20 ...Test tanto importante quanto proibitivo per la Vecchia Signora che in casa ospita i vincitori dell'ultma edizione della ex Coppa Campioni con un Lukaku in più pronto a sfidare nuovamente Bonucci e de ...Termina sullo 0-0 il primo tempo di Juventus-Chelsea: la squadra di Allegri concede poco e si rende pericolosa in ripartenza, ma non riesce a sbloccare il risultato ...