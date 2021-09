Juventus batte Chelsea (1-0) col trio ex viola (Chiesa-gol, Bernardeschi, Cuadrado). Vince l’Atalanta. Risultati e classifiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Standing ovation per Federico Chiesa, capace di trasinare alla vittoria la Juve contro il Chelsea. Non solo con il gol decisivo, ma anche copn una serata straripante, coadiuvato dagli altri due ex vioola: Bernardeschi e Cuadrado in un trio d'emergenza, viste le assenza forzate di Dybala e Morata. Vince anche l'Atalanta contro lo Young Boys con un gol di Pessina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Standing ovation per Federico, capace di trasinare alla vittoria la Juve contro il. Non solo con il gol decisivo, ma anche copn una serata straripante, coadiuvato dagli altri due ex vioola:in und'emergenza, viste le assenza forzate di Dybala e Morata.anche l'Atalanta contro lo Young Boys con un gol di Pessina L'articolo proviene da Firenze Post.

