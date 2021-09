Juventus, Arrivabene: «In campo senza paura. Superlega? Chelsea tra i fondatori…» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio Arrivabene ha parlato prima della gara tra Juventus e Chelsea: le dichiarazioni del dirigente bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Chelsea. JUVE Chelsea – «Tutti i test per una squadra di calcio sono rilevanti, questo non deve fermare nè la determinazione della squadra nè la concentrazione. Dobbiamo entrare in campo senza paura. Questo deve fare una grande squadra. Il nostro obiettivo è passare il turno, guardare avanti e andando avanti». Superlega – «Sono questioni politiche che gestisce il presidente. Non sono certo io il tipo per tirarmi indietro. Partiamo dall’inizio, il Chelsea è uno dei club fondatori e dal primo comunicato stampa si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizioha parlato prima della gara tra: le dichiarazioni del dirigente bianconero Maurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-. JUVE– «Tutti i test per una squadra di calcio sono rilevanti, questo non deve fermare nè la determinazione della squadra nè la concentrazione. Dobbiamo entrare in. Questo deve fare una grande squadra. Il nostro obiettivo è passare il turno, guardare avanti e andando avanti».– «Sono questioni politiche che gestisce il presidente. Non sono certo io il tipo per tirarmi indietro. Partiamo dall’inizio, ilè uno dei club fondatori e dal primo comunicato stampa si ...

Advertising

gilnar76 : Superlega Juve, Arrivabene: «Non sono certo io il tipo per tirarmi indietro» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - MondoBN : PREPARTITA, Arrivabene: “Superlega? - ricciardeau : volete dirmi che maurizio arrivabene è il CEO della juventus ma il suo capitano guida una lamborghini? complotto - Danielcast_09 : RT @ChriTravaini: #Locatelli in campo è TOTALE. Una splendida masterclass di #Cherubini e #Arrivabene lo hanno portato in bianconero a cond… - ArturoDb72 : RT @ChriTravaini: #Locatelli in campo è TOTALE. Una splendida masterclass di #Cherubini e #Arrivabene lo hanno portato in bianconero a cond… -