Juve, per la mediana c’è Casemiro: ecco perché l’affare può andare in porto (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Juventus cerca rinforzi per la zona centrale del campo in vista della prossima stagione. I vari Rabiot, McKennie e Arthur fino a questo momento non hanno soddisfatto gli addetti ai lavori e la società è intenzionata ad intervenire sul mercato. Il sogno del presidente Agnelli è Paul Pogba, ma la trattativa è complicata e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lantus cerca rinforzi per la zona centrale del campo in vista della prossima stagione. I vari Rabiot, McKennie e Arthur fino a questo momento non hanno soddisfatto gli addetti ai lavori e la società è intenzionata ad intervenire sul mercato. Il sogno del presidente Agnelli è Paul Pogba, ma la trattativa è complicata e L'articolo

Advertising

juventusfc : ?? ???????????? ?????????????????? per #JuveChelsea! ?? - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - Gazzetta_it : Chiesa: 'Felice per gli Europei, ora voglio vincere tutto con la Juve' #UCL #Champions #JuveChelsea - Quellaerre : RT @dreaminhogvarts: Chicco Chiesa: “L’anno scorso quando sono arrivato qui per la prima volta ero felicissimo. So qual è la mentalità dell… - _thegod_father : Pronostico italiane per stasera: Juve Chelsea 2-1 doppietta chiesa Atalanta Giovani ragazzi 3-1 -