Juve, i convocati di Allegri per il Chelsea (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista di convocati per la partita di questa sera contro il Chelsea , valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Davanti, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Massimilianoha diramato la lista diper la partita di questa sera contro il, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Davanti, ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - JuventusFCYouth : #Under23 | #JuveGianaErminio, i convocati! ?? ? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveTriestina ?? - IRebell05 : RT @forumJuventus: #UCL i convocati per #JuveChalsea: c'è Rabiot, assenti Ramsey, Dybala e Morata ?? - cmdotcom : #JuveChelsea, i convocati di #Allegri: c'è #Rabiot, emergenza in attacco -