Juve Chelsea, pazza idea di formazione per Allegri: la novità (Di mercoledì 29 settembre 2021) In vista del match contro il Chelsea, l’allenatore della Juve Max Allegri starebbe pensando a una “pazza” novità di formazione «Può essere che stravolga la squadra, mi è venuta un’idea mentre venivo allo stadio», ha detto ieri Allegri lasciando intendere una possibile rivoluzione nell’undici iniziale della Juventus. Il vero colpo di scena è che contro il Chelsea, nonostante i forfait di Morata e Dybala, Kean potrebbe non partire dall’inizio ma subentrare a gara in corso. Spunta quindi l’idea di un possibile Bernardeschi falso nove con Chiesa e Cuadrado sugli esterni. Ma attenzione pure a Kulusevski… Tutto questo in un 4-3-3 super fluido. A centrocampo insieme a Locatelli e Bentancur non sarebbe da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) In vista del match contro il, l’allenatore dellaMaxstarebbe pensando a una “di«Può essere che stravolga la squadra, mi è venuta un’mentre venivo allo stadio», ha detto ierilasciando intendere una possibile rivoluzione nell’undici iniziale dellantus. Il vero colpo di scena è che contro il, nonostante i forfait di Morata e Dybala, Kean potrebbe non partire dall’inizio ma subentrare a gara in corso. Spunta quindi l’di un possibile Bernardeschi falso nove con Chiesa e Cuadrado sugli esterni. Ma attenzione pure a Kulusevski… Tutto questo in un 4-3-3 super fluido. A centrocampo insieme a Locatelli e Bentancur non sarebbe da ...

