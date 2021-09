Juve Chelsea LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 29 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022 tra Juve e Chelsea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Chelsea si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juve Chelsea 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Chelsea 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022 tra, risultato,All'”Allianz Stadium”,si affrontano nelvalido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - SPalermo91 : RT @EnricoTurcato: Antonio #Conte chiaro e tondo: “#Lukaku ha una specificità unica. Per questo l’ho voluto fortemente all’Inter. Lo segu… - tuttosport : #YouthLeague, la #Juve ne fa 3 al #Chelsea: perla di #Soulé ?? -