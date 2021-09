Juve | Allegri | «Calcio cambiato dopo il Covid | dobbiamo abituarci al ritorno dei tifosi»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Può darsi cheililsia un po’, i punteggi sono differenti. Adesso ritornano i, e la situazione tornerà a cambiare, ci si deve abituare di nuovo. Capiremo meglio la situazione in primavera”. Lo ha detto Massimiliano, allenatore dellantus, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea.

... con i campioni d'Europa in carica e la squadra di Massimilianolargamente favorite per la ... "Anche lo scorso anno parlai con Pep che mi voleva " ha rivelato Bonucci - ma gli dissi che la...Moise Kean , che di fatto è l'unico attaccante di ruolo a disposizione di Massimiliano, potrebbe persino partire dalla panchine per scelta tecnica (voglia di stupire). E spetterebbe invece a ...JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. Allenatore: Allegri. Gli svizzeri, a propria volta, dovranno ...La Juventus è pronta a tornare in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, i bianconeri impegnati nella sfida contro il Chelsea. La squadra di Massimiliano Allegri è redu ...