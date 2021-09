Jumanji, in Italia arriva la prima attrazione dedicata al film (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jumanji, il franchise del cinema è giunto per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1995, recentemente il reboot sembra che abbia risvegliato gli animi dei fan. Jumanji, la prima attrazione mondiale a tema è giunta a Gardaland (Getty Images)Il film action ha debuttato nelle sale cinematografiche con la regia di Joe Johnston, per poi diventare sin dai primi mesi un film cult senza tempo per tutti i fan dell’epoca. Verrà rilanciato nuovamente al cinema, per poi consentire alle nuove generazioni di assistere al franchise con i titoli Benvenuti nella giungla del 2017 e The Next Level nel 2019. Il cast rimodernato e la storia avvincente, ha dei punti di collegamento interessanti con la trama originale, dove hanno sfondato al box office in tutto il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021), il franchise del cinema è giunto per lavolta nelle sale cinematografiche nel 1995, recentemente il reboot sembra che abbia risvegliato gli animi dei fan., lamondiale a tema è giunta a Gardaland (Getty Images)Ilaction ha debuttato nelle sale cinematografiche con la regia di Joe Johnston, per poi diventare sin dai primi mesi uncult senza tempo per tutti i fan dell’epoca. Verrà rilanciato nuovamente al cinema, per poi consentire alle nuove generazioni di assistere al franchise con i titoli Benvenuti nella giungla del 2017 e The Next Level nel 2019. Il cast rimodernato e la storia avvincente, ha dei punti di collegamento interessanti con la trama originale, dove hanno sfondato al box office in tutto il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jumanji: in Italia la prima attrazione al mondo che vi permetterà di entrare dal vivo nel celebre gioco… - BestMovieItalia : Jumanji: in Italia la prima attrazione al mondo che vi permetterà di entrare dal vivo nel celebre gioco -… - infoitcultura : Jumanji: in Italia la prima attrazione ispirata al film - JustNerd_IT : #Jumanji arriva a #Gardaland: #Sony sceglie l'Italia per la selvaggia attrazione a tema (e al buio) - Leggi l'artic… - P_ompeo : RT @ciakmag: Tre film in 25 anni, e ora la realtà. Sarà in Italia il primo parco dedicato a #Jumanji @gardaland @jumanjimovie https://t.c… -