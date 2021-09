Judo, Mondiali Junior 2021: a Olbia una rassegna iridata molto attesa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spetterà alla città di Olbia ospitare i Mondiali Junior di Judo che dal 6 al 10 ottobre caratterizzeranno la scena sul tatami italiano. Una rassegna iridata attesa che vedrà confrontarsi 507 atleti provenienti da 76 nazioni. E’ la seconda volta dopo l’edizione del 1986 a Roma che l’Italia sarà teatro di sfide molto importanti. Nel caso specifico l’impianto sarà quello del palazzetto dello sport del Geovillage Resort & Conference Center, strutture gestite dall’Olbia Calcio. Una manifestazione importante perché darà indicazioni nell’avvicinamento alle prossime Olimpiadi di Parigi. “Lo Judo è sempre stato per la nostra città uno sport di grande rilevanza. Ecco perché, dopo i Campionati Mondiali di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spetterà alla città diospitare idiche dal 6 al 10 ottobre caratterizzeranno la scena sul tatami italiano. Unache vedrà confrontarsi 507 atleti provenienti da 76 nazioni. E’ la seconda volta dopo l’edizione del 1986 a Roma che l’Italia sarà teatro di sfideimportanti. Nel caso specifico l’impianto sarà quello del palazzetto dello sport del Geovillage Resort & Conference Center, strutture gestite dall’Calcio. Una manifestazione importante perché darà indicazioni nell’avvicinamento alle prossime Olimpiadi di Parigi. “Loè sempre stato per la nostra città uno sport di grande rilevanza. Ecco perché, dopo i Campionatidi ...

TgrRaiTrentino : Riccardo Bertolini, atleta di punta parteciperà ai mondiali di judo ad inizio ottobre in #Sardegna - FijlkamOfficial : Presentati a Olbia i Mondiali U21 - ReErthu : @Judo Ma io glielo avevo detto che con me non ce la facevi e lo Sbrana della i direttamente con una bomba durante i mondiali di judo - ReErthu : @Judo @_Carabinieri_ ?? #Zagreb Sì Alessio ma loro ai mondiali di judo E qua è una soddisfazione troppo grande e qu… - VivMilano : RT @FijlkamOfficial: Trentatre in azzurro per i Mondiali junior a Olbia -

