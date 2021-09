Joe Biden non sta fingendo di lavorare alla Casa Bianca (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente un’immagine che mostra il “dietro le quinte” di un evento con Joe Biden. La foto oggetto della nostra verifica ritrae il presidente degli Stati Uniti di fronte a tre finte finestre, dietro le quali si nascondono uno schermo televisivo e un collaboratore di Biden. Il tweet è accompagnato da un messaggio, scritto dal suo autore, in cui si legge: «Quella non è la Casa Bianca». L’immagine oggetto della nostra verifica Il tweet si inserisce in un più vasto filone di contenuti (ad esempio qui, qui e qui) volti a negare la legittimità dell’elezione di Joe Biden, che utilizza l’immagine come prova della ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente un’immagine che mostra il “dietro le quinte” di un evento con Joe. La foto oggetto della nostra verifica ritrae il presidente degli Stati Uniti di fronte a tre finte finestre, dietro le quali si nascondono uno schermo televisivo e un collaboratore di. Il tweet è accompagnato da un messaggio, scritto dal suo autore, in cui si legge: «Quella non è la». L’immagine oggetto della nostra verifica Il tweet si inserisce in un più vasto filone di contenuti (ad esempio qui, qui e qui) volti a negare la legittimità dell’elezione di Joe, che utilizza l’immagine come prova della ...

