Jeep - Nuova Grand Cherokee, per la prima volta ibrida (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Jeep Grand Cherokee giunge alla quinta generazione e si rinnova totalmente, portando al debutto assoluto la variante plug-in hybrid 4xe. La Casa ha lavorato a 360 gradi sul progetto, introducendo piattaforma, design e powertrain aggiornati, già anticipati dalla versione L a sette posti introdotta, per il momento, solo negli Stati Uniti. Le vendite della Suv saranno avviate entro la fine del 2021 negli Usa, mentre l'arrivo in Europa è previsto nel corso del 2022. Più spazio, più schermi. Dopo oltre 7 milioni di esemplari prodotti dal 1992 a oggi, la Jeep ha deciso di spostare ancora più in alto l'asticella dal punto di vista del lusso e delle dotazioni. A fronte di ingombri esterni simili a quelli del modello uscente (4,91 metri contro i 4,88 precedenti) il passo è cresciuto di quasi 40 mm. Di pari passo, è aumentato ...

