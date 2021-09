Jeep Grand Cherokee | nuova serie e versione 4xe ibrida plug - in

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Quinta, che si presenta anche Con la- in hybrid 4xe . Ile Suv americano nellaa c inque posti (la sette posti è solo per gli USA) arriverà in ...

NuovaCherokee 2022 cambia nello stile, contenuti e tecnologia. In occasione del suo 80° anniversario, il marchio specializzato nell'off - road presenta per la prima volta una versione ...Quinta serieCherokee, che si presenta anche Con la versione plug - in hybrid 4xe . Il grande Suv americano nella versione a c inque posti (la sette posti è solo per gli USA) arriverà in Europa in ...La gamma della nuova generazione del SUV del marchio statunitense include per la prima volta la variante elettrificata 4xe ...TORINO - Il marchio Jeep festeggia i suoi primi 80 anni con una versione della Grand Cherokee che ridefinisce gli standard del Suv, lanciando sul mercato il primo modello 4xe elettrificato, propulsion ...