Jeep Grand Cherokee | la nuova generazione è anche ibrida ricaricabile

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La quinta edizione della, in scia a Wrangler e Renegade, porta all’esordio la variante plug-in hybrid “4xe”: del vecchionon rimane nemmeno una vite; a cominciare dalla piattaforma, è tutto nuovo. Lunga 4,91 metri, una manciata di centimetri in più rispetto al modello uscente, vanta un interasse più lungo di 4 cm, a tutto vantaggio della spaziosità interna e della capacità di carico. “Laè la nostra ammiraglia a livello mondiale e porterà il marchioin unaera fatta di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione”: è così che Christian Meunier,Brand Chief Executive Officer, ...

TUTTA NUOVA - La nuova generazione dellaGran Cherokee , che viene svelata oggi, è completamente diversa dalla precedente, sia esteticamente, sia meccanicamente, poiché è ingegnerizzata su un'inedita piattaforma. È lunga 491, larga 215, ...La quinta generazione dellaCherokee , il SUV più premiato di sempre, è stata presentata oggi. Offre una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug - in, un nuovo ...Jeep Grand Cherokee 2022: il SUV americano svelato in anteprima mondiale con un evento in streaming il 29 settembre. Arriverà anche con motore plug-in hybrid ...Il marchio Jeep presenta la nuova Grand Cherokee 2022. Al suo fianco la nuova Trailhawk, il modello Grand Cherokee con prestazioni off-road di riferimento.