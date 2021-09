Jack Savoretti partecipa all’asta organizzata da CharityStars (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jack Savoretti regala un’esperienza unica e indimenticabile interamente dedicata ai suoi fan italiani! Grazie all’asta organizzata in collaborazione con CharityStars, sarà possibile aggiudicarsi due ingressi per l’esclusivo evento “The Savoretti Experience”, che si terrà sabato 9 ottobre 2021 a Portofino. La straordinaria experience darà la possibilità di partecipare all’evento privato organizzato da Concerto Music in collaborazione con Belmond, azienda inglese che si occupa da più di quarant’anni di turismo di lusso in tutto il mondo, che avrà luogo sabato 9 ottobre nella favolosa location a picco sul mare dell’Hotel Splendido di Portofino. Il vincitore e un accompagnatore prenderanno parte alla cena con l’artista e i pochi ospiti presenti, per poi assistere ad una ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 29 settembre 2021)regala un’esperienza unica e indimenticabile interamente dedicata ai suoi fan italiani! Graziein collaborazione con, sarà possibile aggiudicarsi due ingressi per l’esclusivo evento “TheExperience”, che si terrà sabato 9 ottobre 2021 a Portofino. La straordinaria experience darà la possibilità dire all’evento privato organizzato da Concerto Music in collaborazione con Belmond, azienda inglese che si occupa da più di quarant’anni di turismo di lusso in tutto il mondo, che avrà luogo sabato 9 ottobre nella favolosa location a picco sul mare dell’Hotel Splendido di Portofino. Il vincitore e un accompagnatore prenderanno parte alla cena con l’artista e i pochi ospiti presenti, per poi assistere ad una ...

