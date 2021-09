Italia’s Got Talent cambia la giuria: Elio sostituirà Joe Bastianich nella prossima edizione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per Italia’s Got Talent la prossima edizione sarà ricca di cambiamenti all’insegna della novità. Oltre al cambio di rete che la vedrà debuttare su Sky, il Talent show che mette alla prova le doti straordinarie della gente comune dovrà fare i conti con il cambiamento della giuria in studio. Si prospetta infatti uno storico cambio per la trasmissione che saluta Joe Bastianich ed apre le porte ad un volto noto dei Talent show. Italia’s Got Talent: la nuova giuria della dodicesima edizione C’è aria di novità a Italia’s Got Talent e tutto lascia pensare a dei cambiamenti che di certo piaceranno al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) PerGotlasarà ricca dimenti all’insegna della novità. Oltre al cambio di rete che la vedrà debuttare su Sky, ilshow che mette alla prova le doti straordinarie della gente comune dovrà fare i conti con ilmento dellain studio. Si prospetta infatti uno storico cambio per la trasmissione che saluta Joeed apre le porte ad un volto noto deishow.Got: la nuovadella dodicesimaC’è aria di novità aGote tutto lascia pensare a deimenti che di certo piaceranno al ...

