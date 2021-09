Italian Energy Summit - Il ministro Cingolani: "Sforzo di transizione colossale, ma potrebbe non bastare" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Che prospettive ci sono perché la transizione energetica si compia nei tempi previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza? A giudicare da quanto emerso dall'Italian Energy Summit, organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che ha raccolto a Milano i numeri uno delle aziende del settore, le possibilità che tutto si completi secondo la road map stilata dal governo e dai referenti europei sono soggette a innumerevoli variabili, non tutte facilmente controllabili. Il primo allarme è arrivato da Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, che - da uomo di scienza - non si stanca dal metterci davanti alla realtà dei fatti: "Abbiamo un piano molto ambizioso", ha esordito, "che segue i target previsti dall'accordo di Parigi ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 settembre 2021) Che prospettive ci sono perché laenergetica si compia nei tempi previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza? A giudicare da quanto emerso dall', organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che ha raccolto a Milano i numeri uno delle aziende del settore, le possibilità che tutto si completi secondo la road map stilata dal governo e dai referenti europei sono soggette a innumerevoli variabili, non tutte facilmente controllabili. Il primo allarme è arrivato da Robertodellaecologica, che - da uomo di scienza - non si stanca dal metterci davanti alla realtà dei fatti: "Abbiamo un piano molto ambizioso", ha esordito, "che segue i target previsti dall'accordo di Parigi ...

Ultime Notizie dalla rete : Italian Energy Italian Energy Summit - Il ministro Cingolani: 'Sforzo di transizione colossale, ma potrebbe non bastare' Che prospettive ci sono perché la transizione energetica si compia nei tempi previsti dal Pnrr , il Piano nazionale di ripresa e resilienza? A giudicare da quanto emerso dall'Italian Energy Summit, organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che ha raccolto a Milano i numeri uno delle aziende del settore, le possibilità che tutto si completi secondo ...

Energia, Donnarumma: necessario colmare gap rinnovabili lavorando su rete Colmare il gap di energie rinnovabili lavorando anche sulla rete . E' il proposito espresso dall'Ad di Terna , Stefano Donnarumma , intervenuto all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. Donnarumma ha sottolineato che il ritmo delle rinnovabili è "lento" e sicuramente "molto lontano dai 6 - 7 Gigawatt necessari a fare un risultato", ...

Italian Energy Summit: le imprese al lavoro per un Paese più green Affaritaliani.it Il ministro Cingolani: "Sforzo di transizione colossale, ma potrebbe non bastare" Il ministro della Transizione ecologica e i big del settore energetico si confrontano nell’appuntamento organizzato da 24 Ore Eventi ...

Energia, Donnarumma: necessario colmare gap rinnovabili lavorando su rete Colmare il gap di energie rinnovabili lavorando anche sulla rete. E' il proposito espresso dall'Ad di Terna, Stefano Donnarumma, ...

