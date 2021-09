‘Italia Viva’ | domani Rosato in città per sostenere ‘Sannio Libero’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVolata finale per la lista “Sannio Libero” che alle comunali di Benevento è in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Clemente Mastella. “Viva Benevento. La Politica al centro”, questo il titolo di un nuovo appuntamento elettorale in programma giovedì alle ore 11:30 presso l’hotel Villa Traiano di Benevento organizzato dal coordinamento provinciale di Italia Viva. Un evento che vedrà tra gli altri la partecipazione del Presidente nazionale di IV Ettore. Ad introdurre i lavori i due coordinatori provinciali Simona Tessitore e Bepy Izzo e i regionali Angelica Saggese e Ciro Buonajuto; a seguire il gruppo dei consiglieri regionali di Italia Viva con il capogruppo Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo. A seguire l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e le conclusioni affidate ad ...