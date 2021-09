Italia-Russia, Finale Mondiali Under 18 volley: data, programma, orario d’inizio, tv, streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia affronterà la Russia nella Finale dei Mondiali Under 18 di volley femminile. Stanotte (ore 03.00 Italiane di giovedì 30 settembre) la nostra Nazionale scenderà in campo a Durango (Messico) per andare a caccia del titolo iridato di categoria, già vinto nel 2015 e nel 2017. Si tratta del quarto atto conclusivo consecutivo per il Bel Paese, che due anni fa perse contro gli USA al tie-break. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si presentano all’appuntamento al termine di un’autentica cavalcata, caratterizzata da sette vittorie consecutive (un solo set lasciato per strada), dopo aver demolito Canada, Romania e USA nella fase a eliminazione diretta. LA CRONACA DI Italia-USA 3-0 L’Italia si mette nelle mani di Julia Ituma, Dominika ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’affronterà lanelladei18 difemminile. Stanotte (ore 03.00ne di giovedì 30 settembre) la nostra Nazionale scenderà in campo a Durango (Messico) per andare a caccia del titolo iridato di categoria, già vinto nel 2015 e nel 2017. Si tratta del quarto atto conclusivo consecutivo per il Bel Paese, che due anni fa perse contro gli USA al tie-break. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si presentano all’appuntamento al termine di un’autentica cavalcata, caratterizzata da sette vittorie consecutive (un solo set lasciato per strada), dopo aver demolito Canada, Romania e USA nella fase a eliminazione diretta. LA CRONACA DI-USA 3-0 L’si mette nelle mani di Julia Ituma, Dominika ...

